صفعة ماكرون: المدعي العام يطالب بسجن المتهم 18 شهراً نافذاً

يمثل المتهم بصفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام محكمة اليوم، الخميس، بعد أقل من 48 ساعة على وقوع الحادثة، حيث طالب الادعاء بسجنه لمدة 18 شهراً نافذاً "بسبب ممارسة أعمال عنف ضدّ شخص يمثل السلطة".

ووصف المدعي العام ما قام به المتهم داميان تاريل (28 عاماً) بـ"غير المقبول".

واعتدى تاريل على ماكرون خلال زيارة قام بها الأخير إلى إقليم "دروم" وقال الإعلام الفرنسي إنه إضافة إلى الحكم، من المتوقع أن تفرض المحكمة غرامة قيمتها 45 ألف يورو على الجاني إذا ما أدين.

خلال الجلسة لم ينكر تاريل، المولود في إقليم "دروم" (جنوب شرق)، ما قام به بحسب وكالة فرانس برس، مضيفاً القول "أعتقد أن ماكرون يمثل انحطاط بلادنا".

وأضاف تاريل أنه لم يخطط لصفع الرئيس مسبقاً ولكنه "شعر بالاشمئزاز عندما رأى نظرات الرئيس المنافقة التي أرادت أن تجعل منه واحداً من ناخبي ماكرون"، فصفعه.

ويوم تعرض فيه ماكرون للصفعة قال "أستمع لغضب الناس، ولكن ما حدث هنا كان حماقة وليس غضباً"، ولكن الرئيس دعا الخميس إلى عدم "التقليل من شأن" هذه الحادثة، الأمر الذي رأت فيه الصحافة الفرنسية تطوراً في الموقف الرئاسي مما حدث.