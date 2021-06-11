شاهد: صورة جماعية لقادة دول مجموعة السبع جنوب المملكة المتحدة

اجتمع قادة دول مجموعة السبع في أول محادثات لهم منذ ما يقرب من عامين جنوب المملكة المتحدة، ويتوقع أن يتم التعهد في القمة بمليار جرعة من لقاح كوفيدـ19 للدول الفقيرة، وذلك لإظهار التكاتف الديمقراطي الغربي.