شاهد: رسوم على الرمال من أجل تنازل مجموعة السبع عن براءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد

رسم عدد من الفنانين في مجموعة "آفاز" صورا لعدد من قادة دول العالم على الرمال جنوب المملكة المتحدة، في إطار حملة للتطعيم باللقاح المضاد لكوفيدـ19، داعين إياهم إلى التنازل عن براءات الاختراع الخاصة بتلك اللقاحات، لتمكين أفقر الناس في العالم من أن تصلهم اللقاحات بشكل أفضل. وتأتي هذه المبادرة في وقت يلتقي قادة مجموعة الدول السبع على بعد نحو 30 ميلا من ساحل خليج كاربيس.