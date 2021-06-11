شاهد: تماثيل "منحوتة" من "النفايات الإلكترونية" لقادة مجموعة الدول السبع

بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى التعامل بمسؤولية مع "النفايات الإلكترونية" باعتبارها خطراً على البيئة، كلّفت شركة "ميوزك ماغبي" الإنكليزية نحّاتين بإنشاء تماثيل ضخمة لقادة مجموعة الدول السبع في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنكلترا، وذلك باستخدام النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها.

وتمّ إنشاء هذا الصرح "الفني ـ البيئي" في كورنوال ليحاكي جبل راشمور في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقوم نصب تذكاري لأوجه أربع رؤساء أمريكيين منحوت في الغرانيت.

أمّا القادة السبعة الذين يظهرون في الصرح في كورنوال، فهم: الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، رئيس الوزراء ‏الياباني يوشيهيدي سوجا، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.