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الأرجنتين

لقاح كونفيديسيا الصيني الأحادي الجرعة يحظى بترخيص هيئة تنظيم الأدوية في الأرجنتين

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ممرضة تحمل قنينة لقاح كونفيديسيا ضد كوفيد-19 من مختبر كانسينو بيولوجكس الصيني في سانتياغو، الأرجنتين، 3 يونيو 2021
ممرضة تحمل قنينة لقاح كونفيديسيا ضد كوفيد-19 من مختبر كانسينو بيولوجكس الصيني في سانتياغو، الأرجنتين، 3 يونيو 2021   -   حقوق النشر  AFP
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وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الأرجنتين على استخدام لقاح كونفيديسيا المضاد لكوفيد الذي طوره المختبر الصيني "كانسينو بيولوجيكس"، وفق إشعار نُشر في الجريدة الرسمية السبت.

ومنحت الإدارة الوطنية للأدوية والتكنولوجيا الطبية في الأرجنتين موافقة "طارئة" على اللقاح ذي الجرعة الواحدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الجمعة أن الحكومة الأرجنتينية تمضي قدما في المفاوضات مع مختبر "كانسينو" لشراء 5,4 ملايين جرعة من كونفيديسيا "بحسب توافرها".

لا يتطلب اللقاح التجميد ويمكن تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية، ما يسهل نقله واستعماله.

وتلقى حوالى 25 بالمئة من إجمالي 45 مليون أرجنتيني جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولم يحصل معظمهم على جرعة ثانية.

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وسجلت الأرجنتين أكثر من 84 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا من بين اكثر من أربعة ملايين إصابة.