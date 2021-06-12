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شاهد: مظاهرة في برشلونة بعد وفاة فتاة خطفها والدها

تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ست سنوات اختطفها والدها مع أختها الصغيرة قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية بعد أسابيع من البحث، مما أثار موجة غضب كبيرة في إسبانيا.

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ونُـظمت عدة مظاهرات الجمعة في عدد من المدن الإسبانية بدعوة من الجماعات النسوية للتنديد بهذه الجريمة وكذلك للتنديد بـ"تصاعد جرائم قتل النساء منذ بداية العام في البلاد".

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