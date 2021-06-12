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شاهد: حريق في سفينة شحن في مانيلا خلّف إصابة العديد من الأشخاص

لم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق الذي اندلع لمدة سبع ساعات على متن السفينة إم في تيتان 8 ( MV Titan 8) في مانيلا عاصمة الفلبين، وأجبر طاقمها على القفز في حالة ذعر.

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قال مسؤولون إن اثنين على الأقل من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة ظلوا في عداد المفقودين. وكانت السفينة، التي تحمل براميل الوقود، قد رست في رصيف في حي توندو الفقير في مانيلا للتزود بالوقود قبل رحلة محلية إلى مقاطعة بالاوان الغربية.

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