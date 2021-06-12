شاهد: حريق في سفينة شحن في مانيلا خلّف إصابة العديد من الأشخاص

لم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق الذي اندلع لمدة سبع ساعات على متن السفينة إم في تيتان 8 ( MV Titan 8) في مانيلا عاصمة الفلبين، وأجبر طاقمها على القفز في حالة ذعر.
قال مسؤولون إن اثنين على الأقل من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة ظلوا في عداد المفقودين. وكانت السفينة، التي تحمل براميل الوقود، قد رست في رصيف في حي توندو الفقير في مانيلا للتزود بالوقود قبل رحلة محلية إلى مقاطعة بالاوان الغربية.
No Comment المزيد من
شاهد: أقنعة ضخمة لقادة مجموعة السبع في مظاهرة لنشطاء بيئيين في بريطانيا
شاهد: لاعبو المنتخب الكروي الإسباني يتلقّون اللقاح المضاد لـ"كورونا"
شاهد: الثلوج تغطي أستراليا وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 1200 منزل وشركة
شاهد: صورة جماعية لقادة دول مجموعة السبع جنوب المملكة المتحدة
شاهد: طوابير طويلة أمام محطات الوقود ترسم وجهاً آخر لأزمة لبنان الاقتصادية
شاهد: رسوم على الرمال من أجل تنازل مجموعة السبع عن براءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد
فيديو: أوركسترا بودابست الشهيرة تؤدي معزوفات على شاحنة تسير فوق الدانوب
شاهد: سياج فولاذي وتدابير جديدة مضادة للهجرة في إيفروس اليونانية
شاهد: العثور في إسرائيل على بيضة دجاج سليمة "عمرها" ألف عام
شاهد: فيضاناتٌ وأمطارٌ غزيرة تغمرُ طرقَ وأسواق مدينة مومباي الهندية
شاهد: إزالة المخاط البحري في أجزاء من تركيا
شاهد: مسيرة عمّالية في وارسو احتجاجاً على "انتهاك حقوق الموظفين"
شاهد: عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس في استعراض عسكري في غزة
فيديو من الجوّ لمقبرة سانتياغو في تشيلي الممتدة على مساحة 85 هكتاراً مربعاً
شاهد: أوركسترا متنقلة تعزف الموسيقى في شوارع ريو دي جانيرو