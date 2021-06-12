قبل أيام من مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس أمم أوروبا "تلقى لاعبو منتخب إسبانيا لكرة القدم، في مركز التدريب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد..
لاعبو المنتخب الإسباني وأفراد الطاقم الفني تلقوا اللقاح، يوم الجمعة، على يد أفراد من الجيش بعد الاتفاق مع الحكومة على تطعيم الفريق في أعقاب جدل دار حول أحقية اللاعبين والطاقم الفني في الحصول على اللقاح دون انتظار دورهم، كما باقي المواطنين.
ويستهل منتخب إسبانيا مسيرته في نهائيات "يورو 2020" المؤجلة من العالم الماضي بسبب جائحة كورونا بمواجهة نظيره السويدي، يوم الاثنين المقبل.
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