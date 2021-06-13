ماهي أبرز الحوادث التي أثّرت على موسم الحج في التاريخ الحديث؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت أنّ مناسك الحج في مكة المكرمة الشهر المقبل ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.

وشارك نحو 10 آلاف مقيم في موسم الحج العام الماضي مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد، وقد خيّم عليه شبح فيروس كورونا الذي حصد أكثر من 3,7 مليون وفاة في العالم.

وهي السنة الثانية على التوالي التي يُحرم فيها مئات آلاف المسلمين في العالم من أداء الشعائر السنوية بسبب الجائحة.

وكانت صراعات وحصار وأوبئة عطّلت وألغت وأثّرت في مناسك الحج السنوية إلى مكة المكرمة مرات عدة على مدى التاريخ الاسلامي.

ويُعتقد أن موسم الحج الذي كان يجذب عادة نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم كل سنة، ألغي بالكامل في العام 1798، عندما جعل غزو نابليون للمنطقة سفر الحجاج إلى مكة رحلة غير آمنة.

في ما يأتي تسلسل زمني لأهم الحوادث التي عطّلت أو أثّرت على مناسك الحج في التاريخ الحديث:

24 أيلول/سبتمبر 2015: تدافع أثناء شعائر رجم الشيطان في منى بالقرب من مكة الأمر الذي تسببّ بوفاة نحو 2300 من المصلين الذين قتلوا في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم للحج.

11 أيلول/سبتمبر 2015: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات بينهم العديد من الأجانب عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

6 كانون الثاني/يناير 2006: مقتل 76 شخصا بانهيار فندق وسط مكة.

12 كانون الثاني/يناير 2006: مقتل 364 حاجا في تدافع خلال طقوس الرجم بالحجارة.

22 كانون الثاني/يناير 2005: وفاة ثلاثة حجاج في تدافع خلال مراسم الرجم.

1 شباط/فبراير 2004: مقتل 251 شخصًا في تدافع في منى.

11 شباط/فبراير 2003: مقتل 14 حاجا بينهم ست نساء في اليوم الأول من الرجم.

5 آذار/مارس 2001: وفاة 35 من الحجاج بينهم 23 امرأة في منى.

9 نيسان/أبريل 1998: مقتل أكثر من 118 شخصًا وإصابة 180 آخرين في تدافع في منى.

15 نيسان/أبريل 1997: اندلاع حريق ناجم عن انفجار موقد غاز في مخيم لإسكان الحجاج في منى، ما أدى إلى مقتل 343 وإصابة حوالى 1500 بجروح.

7 أيار/مايو 1995: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 99 آخرين في حريق في مخيم منى.

24 أيار/مايو 1994: مقتل 270 شخصًا في تدافع خلال شعائر الرجم في حادث قالت السلطات إنّ سببه وجود "أعداد قياسية" من الحجاج.

2 تموز/يوليو 1990: تدافع ضخم فى نفق بمنى بعد تعطّل نظام التهوئة ما تسبّب بوفاة 1426 من الحجاج معظمهم من دول آسيوية.

10 تموز/يوليو 1989: هجوم مزدوج خارج المسجد الحرام أدى إلى مقتل شخص وجرح 16. دين 16 كويتيا شيعيا بالهجوم وأعدموا بعد ذلك بأسابيع.

31 تموز/يوليو 1987: قوات الأمن السعودية تقمع احتجاجا غير مصرّح به قام به حجاج إيرانيون، ومقتل أكثر من 400 شخص بينهم 275 إيرانيا بحسب حصيلة رسمية.

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1979: مئات المسلحين يجتاحون المسجد الحرام ويحصنّون أنفسهم فيه ويأخذون عشرات الحجاج رهائن. الحصيلة الرسمية للهجوم وعملية قوات الأمن التي تلته وصلت إلى 153 قتيلاً و560 جريحاً.

كانون الأول/ديسمبر 1975: اندلاع حريق ضخم بسبب قارورة غاز انفجرت في مخيّم للحجاج بالقرب من مكة ما أدى إلى مقتل 200 شخص.