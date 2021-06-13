شاهد: اشتباكات في تونس العاصمة بين متظاهرين وعناصر الشرطة

اندلعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين قوات الأمن التونسية ومئات المتظاهرين الشباب الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة التونسية للتظاهر ضد ما يصفونه بتصاعد "قمع الشرطة" في الأحياء الشعبية في تونس.

وشوهد المتظاهرون يُلقون بالعصّي والكراسي وزجاجات المياه على قوات الأمن التي أطلقت بدورها الغاز المسيل للدموع واحتجزت عدة أشخاص بقسوة.