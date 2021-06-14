شاهد: بايدن وزوجته في ضيافة الملكة إليزابيث بقلعة وندسور

في نهاية قمة مجموعة السبع، وقبيل اختتامه زيارة بريطانيا في أول جولة دولية منذ توليه منصبه، احتسى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير.
ملكة بريطانيا رحّبت ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، وألقى حرس الشرف التحية الملكية وتمّ عزف النشيد الوطني الأمريكي، بعدها عقد الرئيس والملكة اجتماعاً خاصة داخل القلعة.
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