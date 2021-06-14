شاهد: عودة مهرجان "بينالي الرقص" في ليون بفرنسا إلى سابق عهده

بعد أن ألغيت فعالياته العام الماضي بسبب الوباء، انطلق مهرجان "بينالي الرقص" في مدينة ليون ويستمر حتى 16 من يونيو، وفق برنامج حافلٍ بجميع أنواع الرقص تُنظّم في أماكن متفرقة من المدينة الفرنسية وفي المنطقة المحيطة بها.
بعد أن ألغيت فعالياته العام الماضي بسبب الوباء، انطلق مهرجان "بينالي الرقص" في مدينة ليون ويستمر حتى 16 من يونيو، وفق برنامج حافلٍ بجميع أنواع الرقص تُنظّم في أماكن متفرقة من المدينة الفرنسية وفي المنطقة المحيطة بها.
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