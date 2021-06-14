شاهد: احتجاجاتٌ لنشطاء البيئة تواكبُ قمة مجموعة دول السبع في كورنوال

قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي استمرت ثلاثة أيام في مدينة كورنوال البريطانية، واكبتها احتجاجات سلمية، طالبت القادة المجتمعين بحلّ الأزمات التي تؤرق العالم، ومن بينها أزمة البيئة والمناخ.

وبالقرب من مكان انعقاد القمة في خليج كاربيس في الطرف الجنوبي الغربي لإنجلترا، ارتدى محتجون أقنعة كاريكاتورية تمثل وجوه قادة دول مجموعة السبع المشاركين في القمة، في إطار احتجاج حاشد يطالب بتخليص العالم من التلوث البيئي وحماية المناخ ومكافحة المخاطر البيئية التي تهدد المحيطات الحياة البحرية.