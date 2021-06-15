أطلق أطفال فلسطينيون على شاطئ مدينة غزة طائرات ورقية، تحمل صور 66 طفلا قتلوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع خلال الفترة الأخيرة.

تقول منظمة الحدث نجوى الفرا، إن التظاهرة تهدف إلى "إيصال رسالة إلى العالمين العربي والغربي، وإطلاعهم على عدد الأطفال الذين قتلوا بدم بارد خلال الحرب الوحشية، ولكي يعرف الناس أن الاطفال يتعاطفون مع الذين قتلوا".

أما الطفلة وردة الحوار المشاركة في التظاهرة فتقول إنها "جاءت لتطلق طائرات ورقية في السماء تحمل صور الشهداء، ولتحلم هي ومن معها بالتحليق في السماء دون قيود أو حروب، ولكي تشعر مع أمثالها بالتفاؤل بهذه الحياة".