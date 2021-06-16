ماكرون ليورونيوز: فرنسا ستواصل قيادة "النظام الرقمي" أوروبياً وستدعم الابتكار فيه

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتقدم الذي أحرزته فرنسا في قطاع التكنولوجيا على هامش زيارة قام بها الأربعاء إلى معرض "فيفا تك 2021" لكنه أضاف أنه "لا يمكن أن نكتفي بهذه النجاحات الأولى".

وعلى هامش زيارته إلى المعرض الذي يقام في العاصمة باريس قال ماكرون لـ"يورونيوز" إن فرنسا أصبحت في المرتبة الأولى في القارة الأوروبية من حيث تخصيص مصادر لتمويل وتحديث قطاع التكنولوجيا ولكن يجب القيام بأمور أكثر.

وأشار ماكرون إلى أن تمويل هذا القطاع تحديداً تضاعف من 2017 "ليلامس حدّ 5 مليارات و400 مليون يورو" مضيفاً "سنتخطى هذا المبلغ في 2021".

وقال الرئيس الفرنسي "رفعنا حجم التمويلات المجموعة ثلاثة أضعاف وخلقنا ما بين 150 ألف و200 ألف وظيفة في القطاع. يجب ألا نكتفي بهذه النجاحات الأولى. يجب أن نعمل بطريقة أسرع وبجدية أكبر، وبالأخص يجب أن نعتمد الاستراتيجيات التي اعتمدناها في فرنسا على الصعيد الأوروبي".

فرنسا ستدعم الابتكار

شارك ماكرون في معرض "فيفا تك 2021" بهدف استضافة مجموعة من الشركات الناشئة الأوروبية حيث سيتم النقاش في السياسات الأوروبية المرتبطة بهذه المجالات، والسياسات التي يجب على بروكسل تبنيها لبناء مستقبل تكنولوجي أوروبي أمتن.

ووعد ماكرون بأن تستمر فرنسا في هيكلة الابتكار في أنظمة التكنولوجيا الحديثة، مضيفاً أن ما يقدمه معرض "فيفا تك 2021"، أن "هذه الطاقة التي نراها، تساعد في تحويل القطاعات التي نعرفها، الشركات الموجودة في فرنسا".