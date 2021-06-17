لصلته بـحالات تخثر دموي.. أستراليا تقصر التطعيم بـ"أسترازينيكا" على كبار السنّ

قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت يوم الخميس إن بلاده ستوصي بقصر التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" على من هم فوق الستين، بعد ظهور عدد من حالات التجلط الدموي بين من تلقوا التطعيم به.

وقامت أستراليا بتطعيم 3.3 مليون شخص بلقاح أسترازينيكا، وقالت الحكومة إن لهذا اللقاح صلة بستين حالة تخثر دموي. وتوفي اثنان حتى الآن وهو ما قال عنه هانت إنه كان سببا في تغيير سياسة التطعيم.

وقال الوزير للصحفيين في كانبيرا "الحكومة تضع السلامة فوق أي اعتبار".

وأضاف "هذا التعديل الذي أُعلن اليوم يستند إلى دلائل جديدة تظهر زيادة في خطر الإصابة بحالة نادرة جدا من التجلط الدموي في الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما".

وفي أبريل نيسان، قصرت أستراليا استخدام لقاح أسترازينيكا على من هم فوق الخمسين.

وأوقف عدد من دول الاتحاد الأوروبي التطعيم بلقاح أسترا زينيكا لمن هم في عمر أدنى من حد معين يتراوح عادة بين 50 و65 عاما، وقصرت استخدامه على من هم في سن أعلى، وذلك بسبب حالات نادرة جدا من تجلط الدم، وبخاصة بين فئة الشباب.