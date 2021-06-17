بريطانيا تبرم "اتفاقا" مع الولايات المتحدة حول النزاع بين إيرباص وبوينغ

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية الخميس أن المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء النزاع التجاري بشأن الدعم المالي الممنوح لإيرباص وبوينغ.

وينص الاتفاق على أن تعلق لخمس سنوات الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت خصوصا على الويسكي الاسكتلندي حسب البيان. وجاء هذا الإعلان بعد يومين من اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ونجحت بريطانيا في تسوية النزاع المستمر منذ 17 عاما بعد اجتماع في العاصمة البريطانية بين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس والممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي.

Boeing MQ-25 T1 KEVIN FLYNN/AFP

وكانت لندن وواشنطن وقعتا هدنة في وقت سابق من هذا العام ما منحهما بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وفرضت الرسوم الجمركية الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وطالت خصوصا قطاع الويسكي الاسكتلندي الذي تقدر خسائره بمئات ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وكانت المملكة المتحدة تأمل في أن تسهل تسوية هذا النزاع المحادثات بشأن اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي لم تحرز تقدمًا يذكر.

ومع خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير، تفاوضت لندن على اتفاقية مع الولايات المتحدة بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن الثلاثاء تعليق الرسوم الجمركية لخمس سنوات