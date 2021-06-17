شاهد: متزلجو الألواح يحتفلون بيوم الشباب في جنوب إفريقيا

خرج العشرات من متزلجي الألواح يوم الأربعاء إلى الشوارع في مدينة سويتو في جنوب إفريقيا لتقديم عروضهم احتفالا بيوم الشباب.

ونظمت جمعية سويتو للتزلج الحدث الذي يتضمن تزلج المشاركين بسرعات عالية بشوارع المدينة المنحدرة.

وتحتفل جنوب إفريقيا في السادس عشر من يونيو – حزيران من كل عام بيوم الشباب والذي يحيي ذكرى انتفاضة طلاب سويتو ضد نظام الفصل العنصري عام 1976.