شاهد: مهرجان موسيقي في مركز لرعاية مسنين إسبان احتفالا بتلقيهم اللقاح ضد كورونا

في مركزٍ لرعاية المسنين بمدينة ليدا الكتالونية شمال إسبانيا تلقّى جميع النزلاء الجرعات المضاد لفيروس كورونا، وعليه فقد استحقّوا حفلة مترفة أو مهرجاناً موسيقياً مميزاً، على غرار مهرجان "بريمابويلا ساوند" الشهير.
ومهرجان "بريمابويلا ساوند" الموسيقي يقام في كل عام برعاية شركة فيرموث "البندورة".
ويتم اختيار أغاني المهرجان من قبل المسنين، إضافة إلى أغان للمغني الإسباني المعروف مانولو إسكوبار ولمواطنه رافائيل وكذلك لمطربين أجانب مثل توم جونز.
ويرى موظفو مركز رعاية المسنين أن النزلاء يستحقون الاستمتاع بعد التغلب على الأوقات الصعبة التي حلت المدة الماضية بسبب وباء كورونا.
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