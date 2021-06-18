بالفيديو: دب أسود يستمتع بالمياه المنعشة خلال يوم حار في حديقة حيوانات أوريغون

تظهر لقطات الفيديو مقطعا مصورا نشرته حديقة حيوانات أوريغون، في بورتلاند لدب أسود "تاكودا" يستمتع باللعب بالكرة والمياه المنعشة خلال يوم حار.
وأطلقت حديقة الحيوان اسم تاكودا على الدب الأسود ويعني "صديق للجميع" عندما قدم إلى الحديقة عام 2010. ووفقا للحديقة تم إنقاذ تاكودا عندما كان شبلا من قبل شرطة الحياة البرية في مونتانا حيث وجد جائعًا ومتعبا وهزيلا.
No Comment المزيد من
شاهد: فيضانات أغرقت بلدة بأكملها في نيبال
شاهد: قطار يخرج عن مساره محطماً عددا من المنازل في المكسيك
شاهد: حملة انتخابية للمعارضة الإثيوبية في شوارع أديس أبابا
شاهد: متزلجو الألواح يحتفلون بيوم الشباب في جنوب إفريقيا
شاهد: صياح وتدافع وفوضى أثناء تغطية الإعلاميين لاجتماع بايدن وبوتين
شاهد: بايدن وبوتين يتصافحان مع بدء قمتهما في جنيف
شاهد: إجراءات أمنية مشددة في جنيف مع انعقاد القمّة الأمريكية الروسية
بالفيديو.. مشاهد مثيرة لثوران بركان إتنا في إيطاليا
شاهد: سيارة وطائرة لـ"ريد بول" في سباق "هوليودي"
شاهد: مشجعو اسكتلندا مُبتهجون رغم الخسارة أمام جمهورية التشيك ويتطلعون إلى مواجهة إنجلترا
شاهد: استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
شاهد: المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد كورونا تنطلق في إدلب السورية
شاهد: طائرات ورقية في سماء غزة تحمل صور أطفال فلسطينيين قتلهم القصف الإسرائيلي
شاهد: علماء البراكين يأخذون عينات من بركان نيراغونغو في الكونغو الديمقراطية
شاهد: المجر تُنظم أكبر مهرجان للسيارات في أوروبا على الطرق الوعرة