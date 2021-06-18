بالفيديو: دب أسود يستمتع بالمياه المنعشة خلال يوم حار في حديقة حيوانات أوريغون

تظهر لقطات الفيديو مقطعا مصورا نشرته حديقة حيوانات أوريغون، في بورتلاند لدب أسود "تاكودا" يستمتع باللعب بالكرة والمياه المنعشة خلال يوم حار.

وأطلقت حديقة الحيوان اسم تاكودا على الدب الأسود ويعني "صديق للجميع" عندما قدم إلى الحديقة عام 2010. ووفقا للحديقة تم إنقاذ تاكودا عندما كان شبلا من قبل شرطة الحياة البرية في مونتانا حيث وجد جائعًا ومتعبا وهزيلا.