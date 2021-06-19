شاهد: مركب خاص لإزالة النفايات من الأنهار والبحيرات في باريس

بدأ استخدام مركب خاص يمكنه إزالة النفايات البلاستيكية والهايدروكاربونية من مياه الأنهار ومجاريها في العاصمة باريس.
وطبقاً لاتحاد "SeaCleaners" يمكن للمركب المسمى "موبولا 8" القايم بعملية التنظيف تلك بكفاءة عالية.
وقالت أليس داروندو، المهندسة البيئية في قسم عمليات SeaCleaners: "هذا القارب لديه القدرة على التنظيف، يمكنه جمع أنواع مختلفة من البلاستيك ونفايات البلاستيك الكبيرة، أي الزجاجات التي نعرفها وزجاجات المياه، وما إلى ذلك وهذا ما نريد جمعه بشكل أساسي".
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