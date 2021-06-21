فيديو | "رالي" لأكثر من 300 سيارة قديمة في إستونيا.. ألف كيلومتر في 5 أيام

أكثر من ثلاثمائة سيارة قديمة، يعود تاريخ إنتاجها البعض منها إلى أكثر من تسعة عقود، تشارك في "رالي" يمتدّ لمسافة تتجاوز الألف كيلومتر في الأراضي الإستونية.
والدول المشاركة في هذه الفعّالية، هي لاتفيا وفنلندا إضافة إلى إستونيا التي ينطلق من بلدتها الصغيرة الـ"رالي" الذي يمتد لخمسة أيام وينتهي بعدها في مدينة نارفا عند الحدود الإستونية الروسية.
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