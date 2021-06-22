لأول مرة منذ خمسة أشهر.... انخفاض سعر عملة بيتكوين تحت 30 ألف دولار

انخفض سعر البيتكوين دون 30 ألف دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ نهاية أيار/يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية لتنظيم هذه السوق اللامركزية.

في قرابة الساعة 13,20 بتوقيت غرينتش تم تداول البيتكوين في مقابل 29662 دولارًا (متراجعًا 8,95%) بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر مع 29334 دوزلارا قرابة الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش.

وتبقى هذه العملة المشفرة شديدة التقلب مرتفعة بنسبة 2,2 % مقارنة بسعرها في مطلع العام ولكنها انخفضت بنسبة 54 % عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف نيسان/أبريل إلى 64870 دولارًا.

وقال المحلل لدى "ثينكماركيتس" فؤاد رزاقزاده "القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق". وتشن الحكومة الصينية حملة نشطة للجم تعدين البيتكوين. وأفاد منتجون سابقون لعملات مشفرة أن مزودي الطاقة في اقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج البيتكوين قبل يوم الأحد.

وأوضح تيمو امدين المحلل المتخصص بالعملات المشفرة "هذا الموقف يشكل ضربة قوية جديدة للسوق". وكانت البتكوين باشرت السنة على ارتفاع كبير وباتت تجذب المزيد من مؤسسات الاستثمار. فمنذ نهاية العام 2020 باتت منصات دفع الكترونية مثل "بايبال" ومصارف في وول ستريت مرورا بمجموعات صناعية مثل "تيسلا" تهتم بالبيتكوين.

وأدى ذلك إلى توسع سوق العملات المشفرة لتصل إلى 2500 مليار دولار تقريبا في منتصف أيار/مايو. لكن منذ تشديد الصين اللهجة، تعاني البيتكوين من انتقادات حول استهلاكها الكبير للكهرباء.