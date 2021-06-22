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انهيار مبنيان في بوردو الفرنسية

انهارمبنيان مكونان من ثلاثة طوابق في حيّ "بورت دي بورغوني" وسط مدينة بوردو القديمة جنوب غرب فرنسا مساء الأحد.

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وقال متحدث باِسم فرق الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء هذا الحادث أحدهم إصابته "خطيرة".

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