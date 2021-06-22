انهارمبنيان مكونان من ثلاثة طوابق في حيّ "بورت دي بورغوني" وسط مدينة بوردو القديمة جنوب غرب فرنسا مساء الأحد.

وقال متحدث باِسم فرق الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء هذا الحادث أحدهم إصابته "خطيرة".