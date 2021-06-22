شاهد: القصر الرئاسي في فرنسا يفتح أبوابه أمام الموسيقيين في "عيد الموسيقى" السنوي

في الحادي والعشرين من يونيو من كل عام ومنذ عام 1982، أصبح "عيد الموسيقى" (اليوم الوطني للموسيقى) نقطة التقاء مهمة بين الشعب الفرنسي والفنانين. وبمرور الوقت، أصبح هذا اليوم جزءًا من الثقافة الفرنسية.

اكتست نسخة هذا العام، وهي الدورة الأربعون، أهمية كبيرة، لأنها تأتي في وقت تعود فيه "الأيام السعيدة" على الفرنسيين بعد أشهر طويلة وصعبة، أثرت كثيرا على آلاف الفنانين الذين حرصوا جدا على العودة إلى المسرح وقاعات الحفلات.