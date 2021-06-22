شاهد: محتفلون يتسللون إلى موقع ستونهنج للاحتفال بالانقلاب الصيفي

تجمع حشد في ستونهنج، عند الفجر لصباح يوم الانقلاب الصيفي يوم الاثنين 21 يونيو/حزيران بالرغم من إعلان إدارة الموقع بإغلاقه أمام الزوار وبث فيديو مباشر على شبكة الإنترنت، بدلا من ذلك.

يحدث هذا الانقلاب في اللحظة التي تصل فيها الشمس إلى أقصى نقطة في الجزء الشمالي من الكرة السماوية

وقفز المحتفلون على السياج للاحتفال داخل النصب التاريخي، ومتابعة لحظات شروق الشمس في الصباح، والترحيب بقدوم فصل الصيف.

يزداد النهار طولا عندما يبدأ الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وكلما انتقلنا من خط عرض شمال مدار السرطان، ليصل النهار إلى 24 ساعة عند دائرة عرض 66.5 درجة، أي لا يرى سكان تلك المنطقة الليل.