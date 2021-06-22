شاهد: متفجرات وذخيرة حية لاختبار أحدث حاملة طائرات في البحرية الأمريكية

نفذت وزارة الدفاع الأمريكية تدريبات بالمتفجرات والذخيرة الحية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" حملت اسم "صدمة السفن" في المحيط الأطلسي يوم الجمعة.

وسلمت السفينة التي بلغت كلفة إنتاجها نحو 12 مليار دولار للبحرية في 2017 ودشّنها الرئيس السابق دونالد ترامب ولكنها لم تدخل الخدمة الفعلية بعد، حيث لم توكل إليها أي مهمة خارجية.

ووفقا للوزارة تُجرى اختبارات المتفجرات بشكل دوري لتأكيد ما إذا كانت السفن وحاملات الطائرات قادرة على مواكبة الظروف التي قد تواجهها أثناء الحرب وحدوث انفجارات بالقرب من موقع السفينة.