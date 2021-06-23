بينها العالم والمسيرة واللؤلؤة.. واشنطن تغلق مواقع إلكترونية تابعة لقنوات موالية لإيران

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها "استولت" على 33 موقعا لوسائل إعلام إيرانية، وثلاثة مواقع عراقية تابعة لكتائب حزب الله، كانت تستضيفها نطاقات تملكها الولايات المتحدة في انتهاكات للعقوبات المفروضة.

وقالت وزارة العدل في بيان: "استنادا إلى قرارات قضائية، استولت الولايات المتحدة على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، وثلاثة مواقع الكترونية يستخدمها حزب الله في انتهاك للعقوبات الأميركية".

لكن الوزارة لم تكشف هوية الشركات الأميركية المالكة لهذه النطاقات، التي تستضيف هذه المواقع ولم توضح الإجراءات التي ستتخذ في إطار انتهاك هذه العقوبات.

وبات اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية على القائمة الأميركية السوداء، التي تمنع الأميركيين والشركات الأميركية والأجنبية من التعامل معها أو مع فروع لها.

وظهرت على المواقع الإلكترونية لكلّ من القناة الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية "العالم"، وشقيقتها الناطقة بالإنكليزية "برس-تي في" التابعتين لشبكة التلفزيون الرسمي الإيراني "ايريب" الرسالة نفسها، التي تشير إلى أنه "تم الإستيلاء عليها" من قبل الحكومة الأميركية وذُيّلت بختمي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" ووزارة التجارة.

وأتت هذه الإجراءات في إطار ممارسة الصلاحيات الرئاسية، في وجه تهديد استثنائي على ما جاء في أحد بنود القانون الواردة في الرسالة. وظهرت الرسالة نفسها أيضا على موقع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن.

وندّدت قناة المسيرة بما اعتبرته "قرصنة أميركية ومصادرة لحقوق النشر"، وقالت في بيان نشر على موقع "أنصار الله" إنّها مستمرة في "التصدي للقرصنة الأميركية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

واعتبرت قناة الحوثيين أنّ "هذا الحظر الأميركي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى، يكشف مجدّداً زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروّج أميركا لها".

وما لبثت القناة أن أعلنت مساء الثلاثاء أنّها استحدثت موقعاً إلكترونياً بديلاً عن موقع "المسيرة نت"، الذي أغلقته واشنطن، مشيرة إلى أنّ الموقع الجديد هو "المسيرة دوت كوم".

وسبق لموقع القناة نفسها وكذلك لموقع "الاتجاه"، القناة التلفزيونية التابعة لـكتائب حزب الله، أن لقيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 المصير نفسه، وطال الحجب يومها أيضاً موقع النجباء، الفصيل العراقي الرئيسي الآخر الموالي لإيران.

وهذان الفصيلان ، المكوّنان من مقاتلين عراقيين تتولّى إيران تدريبهم وتمويلهم وتسليحهم، ينشطان في العراق وكذلك أيضاً في سوريا حيث يقاتلان إلى جانب نظام بشار الأسد وحزب الله.

وشمل الحظر أيضاً موقع قناة "اللؤلؤة" البحرينية المعارضة، وكتبت القناة على تويتر أنّ "الإدارة الأميركية تستولي بطريقة غير قانونية على موقع قناة اللؤلؤة الفضائية، وعدد من المواقع الإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية".

وتتّهم المنامة الجماعات التي تسيطر على هذه القناة بالولاء لإيران. والبحرين التي تستضيف مقرّ قيادة الأسطول الخامس الأميركي عمدت إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وإذا كان موقعا المسيرة واللؤلؤة قد طالهما الحجب، إلا أنّ بثّهما التلفزيوني لم ينقطع واستمر كالمعتاد بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في كل من اليمن والبحرين.

وتحدث تلفزيون "برس تي في" عن "عمل منسق واضح"، في حين ندّد التلفزيون الرسمي الإيراني "إيريب"، الذي يرعى بعض هذه القنوات بحجب مواقع "وسائل إعلام موالية للمقاومة، تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".

وأضاف التلفزيون على موقعه الإلكتروني ما يلي: "في حين تؤكد الحكومة الديمقراطية للولايات المتحدة دعم حرية التعبير، فإنها تغلق عملياً وسائل الإعلام عبر دعم" إسرائيل والسعودية، الحليفين التاريخيين لواشنطن في الشرق الاوسط.

وذكر التلفزيون الإيراني أنّ الإجراء الأميركي شمل أيضاً قنوات "فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر". وندّدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، المقرّبة من المحافظين المتشدّدين، بالخطوة الأميركية، معتبرة إياها "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة".

وتخضع إيران لسلسلة من العقوبات الاقتصادية الأميركية، بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه واشنطن في أنّ له أهدافاً عسكرية، وهو ما تنفيه طهران.