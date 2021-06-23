أطلقت السلطات الإسبانية، الأربعاء، سراح زعماء انفصاليين شملهم قرار العفو الذي أصدرته الحكومة بعد سنوات قضوها في السجن لإدانتهم بتهم تتعلق بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة"، على خلفية قيامهم قبل ثلاثة أعوام ونصف العام بتنظيم استفتاء بهدف تحقيق انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وكانت مدريد قد أعلنت، الثلاثاء، موافقتها على العفو عن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين المعتقلين، وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سياق دفاعه عن العفو أمام البرلمان: إن" الحكومة اتخذت القرار لأنه الأفضل بالنسبة لكاتالونيا وإسبانيا، ونأمل في فتح حقبة جديدة من الحوار ومدّ جسور جديدة" على حد تعبيره.
ورفع زعماء الاستقلال لافتة تحمل كلمات "الحرية من أجل كتالونيا" فور استقبالهم خرج السجن من قبل مناصريهم.
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