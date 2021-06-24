اصطف عشرات الأشخاص في طابور في هونغ كونغ بانتظار الحصول على آخر إصدار من صحيفة "آبل ديلي" اليومية المؤيدة للديمقراطية، والتي توقفت عن العمل بعد 26 عامًا.

وداهمت شرطة هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، هيئة تحرير الصحيفة، وقامت باعتقال رئيس تحريرها والمدير التنفيذي لمجموعة "نكست ديجيتال ميديا" المالكة لـ"آبل ديلي"، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين.

كما تم تجميد أصول بقيمة 18 مليون دولار تخص ثلاث شركات مرتبطة بصحيفة "آبل ديلي".

وأعلنت الصحيفة أنها ستصدر عددها الورقي الأخير الخميس، وأشارت إلى أنها اتخذت هذا القرار حفاظا على "سلامة الموظفين والقوى العاملة فيها".

وتم بيع مليون نسخة من العدد الأخير في جميع أنحاء المدينة. وبعد هذا العدد أكبر بعشر مرات من المعتاد.