مصر: مصرع 5 سيدات على الأقل في انهيار مبنى بالاسكندرية

لقيت خمس سيدات حتفهن في انهيار مبنى سكني في وسط الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط بشمال مصر، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون السبت.

انهارت البناية القديمة الواقعة بحي العطارين في وسط الاسكندرية مساء الجمعة. وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ أربعة أشخاص من بين الانقاض بينهم جريحة، وفق المصدر نفسه.

شيدت غالبية المباني في وسط الاسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، كما في وسط العاصمة المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين وكثير منها يحتاج الى ترميم.

صدر قرار بترميم العقار المنهار المكون من 5 طوابق في عام 2012، كما صدر قرار بازالة الطابق الأخير فيه.

وانهارت عدة عقارات في السنوات الأخيرة في مصر بسبب قدمها أو عدم تنفيذ قرارات الترميم ومخالفة شروط السلامة.