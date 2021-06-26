شارك الآلاف في شوارع تل أبيب الجمعة في أول "مسيرة فخر" للمثليين الجنسيين والعابرين جنسيا في المدينة منذ بدء جائحة كوفيد-19، وقد تجاهل المتظاهرون مناشدات الحكومة وضع كمامات في ظل الزيادة المتجددة في الإصابات بالفيروس.

ورقص المحتفلون بأزيائهم الاستعراضية تحت رايات قوس قزح، شعار المثليين الجنسيين، في عرض امتد من وسط المدينة على طول الشاطئ باتجاه ميناء يافا القديم، وهو حي مختلط بين فلسطينيي الداخل والإسرائيليين. ووصف المنظمون الحدث بأنه "أكبر مسيرة من نوعها تقام في كل أنحاء العالم منذ بدء" جائحة كوفيد-19.

وتزامن انطلاق المسيرة مع قرار وزارة الصحة الإسرائيلية إعادة فرض وضع الكمامة في معظم الأماكن المغلقة، بعد عشرة أيام فقط من رفعه.