حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا في موسكو

أعلنت موسكو الأحد عددا قياسيا من الوفيات جرّاء كوفيد في الساعات الـ24 الأخيرة، في مؤشر على تواصل تدهور الوضع في روسيا التي ترزح تحت وطأة نسخة كورونا المتحوّرة دلتا.

وأشارت بيانات رسمية أوردتها وكالات الأنباء الروسية إلى أن موسكو سجّلت 144 وفاة خلال 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ بدء الوباء. وسجّلت سان بطرسبرغ، ثاني المدن الروسية، حصيلة وفيات قياسية السبت بلغت 107 حالات.

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 20538 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالي الرسمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و451291.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 599 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 133282.

وكانت مدينة سان بطرسبرغ الروسية قد سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات جرّاء كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وفق ما أظهرت بيانات.

وكشفت أرقام رسمية بأن المدينة، التي استضافت ست مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 وتستعد لاستضافة مباراة في الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأفادت روسيا أمس السبت ايضا عن 619 وفاة إضافية بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ كانون الأول/ديسمبر، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ تفشي الوباء إلى 132,683 وفاة.

لكن المسؤولين في سادس أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم، وأكثرها تضررا في أوروبا، مُتهمين بتقليل شدة الجائحة في هذا البلد.

ووفق تعريف أوسع نطاقا للوفيات المرتبطة بالفيروس، أعلنت وكالة الإحصاء روستات في نهاية نيسان/أبريل إن روسيا سجلت 270 ألف وفاة على الأقل بالوباء منذ تفشيه.

تلقى فقط 21,2 مليون شخص من بين 146 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وفق أرقام الجمعة، بحسب موقع غوغوف الالكتروني الذي يجمع البيانات من المناطق ووسائل الإعلام.