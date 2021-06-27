السعودية تقول إنها أحبطت عملية تهريب 14.4 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان

قالت السعودية إنها أحبطت محاولة تهريب 14.4 مليون قرص أمفيتامين من لبنان وذلك بعد شهرين من حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية مشيرة إلى زيادة تهريب المخدرات.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء السبت بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي ضبطت الأقراص التي كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.

وأضاف أنه تم القبض على مواطن سعودي بمنطقة الرياض وأحيل إلى النيابة العامة.

وقالت الرياض التي فرضت حظرا على المنتجات الزراعية اللبنانية في أبريل نيسان إن شحنات الفاكهة من لبنان استخدمت لإخفاء المخدرات مشيرة كمثال إلى شحنة من الرمان قالت إنه تم تفريغها وتعبئتها بأقراص الكبتاجون وهو نوع من الأمفيتامين.

ولم يتضح متى سينتهي الحظر.