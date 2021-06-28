تظهر القبور التي لم تحفر عميقاً، وتطفو الجثث على نهر الغانج في الهند الذي يتسع مجراه مع بدء الفيضانات الموسمية. ووسط جوّ من القلق والمخاوف الصحية، يحرق هنود الجثث مجدداً، إذ لا يعقل أن تترك هكذا، وأن تتغذى منها "الغربان والكلاب".