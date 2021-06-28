شاهد: مهرجان "بيانو سيتي ميلانو 2021" يشرع أبوابه أمام عشاق الموسيقى بدورته العاشرة

كما في كل عام، نجح مهرجان "بيانو سيتي ميلانو 2021" بنسخته العاشرة، بتحويل مدينة ميلانو الإيطالية إلى مسرح ضخم.

وشاركت مجموعة تضم عازفين من جميع أنحاء العالم في المهرجان الذي شرع أبوابه أمام المواطنين والسياح يوم الجمعة 25 يونيو/ حزيران للاستمتاع بأروع المعزوفات وأشهرها.

واستمر المهرجان لغاية يوم الأحد 27 يونيو/حزيران. المهرجان الذي تم تنظيمه من قبل جمعية مدينة البيانو بميلانو وبلدية ميلانو كان يهدف إلى نشر السعادة والفرح في نفوس الحاضرين بعد أشهر من العزلة والإغلاق بسبب جائحة كورونا. وجميع الحفلات التي تم إحياؤها خلال الأيام الثلاثة كانت مجانية.