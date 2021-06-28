شاهد: مهرجان "بيانو سيتي ميلانو 2021" يشرع أبوابه أمام عشاق الموسيقى بدورته العاشرة

كما في كل عام، نجح مهرجان "بيانو سيتي ميلانو 2021" بنسخته العاشرة، بتحويل مدينة ميلانو الإيطالية إلى مسرح ضخم.
وشاركت مجموعة تضم عازفين من جميع أنحاء العالم في المهرجان الذي شرع أبوابه أمام المواطنين والسياح يوم الجمعة 25 يونيو/ حزيران للاستمتاع بأروع المعزوفات وأشهرها.
واستمر المهرجان لغاية يوم الأحد 27 يونيو/حزيران. المهرجان الذي تم تنظيمه من قبل جمعية مدينة البيانو بميلانو وبلدية ميلانو كان يهدف إلى نشر السعادة والفرح في نفوس الحاضرين بعد أشهر من العزلة والإغلاق بسبب جائحة كورونا. وجميع الحفلات التي تم إحياؤها خلال الأيام الثلاثة كانت مجانية.
No Comment المزيد من
شاهد: عشرات الآلاف من العمال المهاجرين يغادرون دكا قبيل فرض إجراءات عزل صارمة لاحتواء كورونا
شاهد: جاكوب شوبرت يحتل المرتبة الأولى في نهائيات بطولة العالم للتسلق في إنسبروك
شاهد: إحياء مهرجان "الأشرعة القرمزية" في سانت بطرسبرغ بحضور آلاف الناجحين في الثانوية العامة
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في داكار بسبب مشروع قانون لمكافحة الإرهاب
شاهد: ميانمار تحرق مخدرات تفوق قيمتها نصف مليار دولار
شاهد: آلاف الإسرائيليين يشاركون في "مسيرة فخر" المثليين الجنسيين
شاهد: مقاتلو طالبان يسلمون أسلحتهم طواعية للحكومة الأفعانية في ولاية هيرات الغربية
شاهد: إعصار ضخم يضرب جمهورية التشيك ويسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى
شاهد: ألوان قوس قزح تضيء الملاعب الألمانية دعما للمثليين
شاهد: السكان الأصليون في البرازيل يحتجون على مشروع قانون ملكية الأراضي
شاهد: هونغ كونغ.. العشرات يقفون في طوابير للحصول على العدد الأخير من صحيفة "آبل ديلي"
شاهد: وقفة احتجاجية في بانكوك إحياء للذكرى 89 للثورة السيامية
شاهد: بعد موجات كوفيد-19.. دول البلقان تواجه موجة حر عاتية
شاهد: ثعالب الماء في حديقة حيوان أوريغون تنتعش في حوض استحمام مليئ بمكعبات الثلج
شاهد: أسطول من الصيادين الإيرلنديين ينظمون مظاهرات في دبلن