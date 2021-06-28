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أستراليا

وفاة مظليين إثر سقوطهما من طائرة قبل قفزة مشتركة جنوب غرب سيدني

بقلم:  يورونيوز
القفز بالمظلات
القفز بالمظلات   -   حقوق النشر  Günther Schneider de Pixabay
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توفي مدرب لرياضة القفز بالمظلات وزبون لديه الأحد إثر سقوطهما من طائرة قبل قفزة مشتركة في أستراليا.

وقالت الشرطة، إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع في غولبرن، على بعد حوالى ساعتين بالسيارة جنوب غرب سيدني، بعد "صعوبات" واجهتها طائرتهما.

وأضاف البيان "سقط مظليان من الطائرة وهبطا بالقرب من مدرج المطار"، وقد عُثر عليهما متوفيين في المكان.

وعلق سكوت مارشال من شركة "أدرينالين سكاي دايف غولبرن" لصحيفة "ذي دايلي تلغراف" على الحادثة قائلا إنه "يوم فظيع" لجميع الذين طاولتهم المأساة.

وأضاف "لسوء الحظ، توفي مدرّب وراكب (في الحادثة). أتعاطف من كل قلبي مع عائلتيهما".

وستتولى الشرطة ومكتب سلامة النقل الأسترالي التحقيق في الحادث.

المصادر الإضافية • أ ف ب