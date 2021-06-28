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الفاتيكان

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الفاتيكان

بقلم:  يورونيوز
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وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يزور قاعة ريجيا قبل لقائه مع البابا فرانسيس في الفاتيكان، يوم الإثنين 28 يونيو 2021.
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يزور قاعة ريجيا قبل لقائه مع البابا فرانسيس في الفاتيكان، يوم الإثنين 28 يونيو 2021.   -   حقوق النشر  أ ب
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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى الفاتيكان الإثنين للقاء البابا فرانسيس. ومن المقرر أن يعقد بلينكن محادثات مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في وقت لاحق اليوم، قبل أن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ومر موكب بلينكن عبر طريق فيا ديلا كونسيليازيون، متجها إلى ساحة القديس بطرس، وكان رئيس المراسم بالفاتيكان باولو كورفيني في استقبال بلينكن في ساحة القصر الرسولي.

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بعد لقائه البابا فرانسيس وأمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان رئيس الأساقفة بول غالاغر، سيحضر بلينكن الاجتماع الوزاري المناهض لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في روما قبل أن يتوجه إلى الجنوب لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس