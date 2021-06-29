شاهد: مشجعو المنتخب السويسري يحتفلون بالفوز التاريخي على فرنسا

احتفل مشجعو منتخب سويسرا لكرة القدم بالفوز على فرنسا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات يورو 2020، وحُسمت بضربات الترجيح بعد انتهائها بنتيجة 3-3.

وعّمت الاحتفالات جنيف القريبة من الحدود الفرنسية، خصوصاً وأن المنتخب السويسري لم يفز يوماً على نظيره الفرنسي في أي منافسة. ويعود آخر فوز للمنتخب السويسري على نظيره الفرنسي خلال مباراة ودية تعود للعام 1992.

وتأهلت سويسرا التي صدمت فرنسا والجماهير في مباراة رائعة أقيمت في بوخارست، لربع النهائي حيث ستواجه إسبانيا التي فازت بدورها على كرواتيا بنتيجة 5-3.

وضيع كيليان مبابي ضربة ترجيح لفرنسا، دافعاً بأبطال العالم خارج البطولة بعدما انتهت ضربات الترجيح بنتيجة 5-4.

وستواجه سويسرا إسبانيا في الثاني من تموز/يوليو في ملعب سانت بطرسبرغ في روسيا التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات كورونا، خصوصاً في العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ.