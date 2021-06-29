سيكون بمقدور المتسوقين ومحبي الرسام الهولندي الكبير، أحد أبرز أعمدة المدرسة الانطباعية، فينسنت فان غوخ، من "الدخول" إلى لوحاته التي ستعرض على الجدران الكبيرة لأحد المراكز التجراية في دبي.

وقد أنجزت "كالتشر سبيسز"، وهي شركة فرنسية هذا العمل، وأطلقت عليه عنوان "في حب فينسنت" الذي سيتيح للحاضرين "المرور" في أكثر من مرحلة فنية من حياة الرسام، كّل يرمز إليها بزيتية معينة.

ويهدف العمل الذي سيصبح متاحاً للعموم بدءاً من الأول من تموز/يوليو في "مركز دبي" إلى تعريف الناس أكثر على فان غوخ، أحد أعظم رسامي أوروبا في فترة ما بعد النهضة.