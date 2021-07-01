شاهد: وزراء خارجية مجموعة العشرين في جولة تاريخية في مدينة ماتيرا الإيطالية

استضاف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وزراء خارجية مجموعة العشرين والوفود التي حضرت قمة ماتيرا في موقع "ساسي دي ماتيرا" التاريخي يوم الثلاثاء.
موقع "ساسي دي ماتيرا" الشهير في مدينة ماتيرا، والذي يرمز إلى "الحجارة" كان عبارة عن مساكن منحوتة من كهوف طبيعية. في السنوات الأخيرة، تم تحويل الموقع إلى فنادق ومطاعم ومنازل لقضاء العطلات.
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