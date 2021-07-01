أسقط متظاهرون غاضبون في بارانكويلا في كولومبيا تمثال كريستوفر كولومبوس المستكشف الشهير الذي اكتشف القارة الأمريكية، خلال احتجاج مناهض للحكومة في الذكرى السنوية للمظاهرات المستمرة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
وانطلقت المظاهرات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مشروع قانون للإصلاح الضريبي، قيل إنه يضر بالطبقات العاملة والمتوسطة. ورغم إعلان الرئيس، إيفان دوكي سحب مشروع القانون، إلا أن الاحتجاجات ما تزال مستمرة ضد سياسات الحكومة الأخرى، بما في ذلك التعامل مع جائحة كورونا.
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