تجمع فريق الجودو الروسي في مركز للتسوق لتجربة الزي الرسمي الجديد، قبل السفر إلى العاصمة اليابانية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
وتم تعليق مشاركة روسيا ولمدة أربع سنوات من الأحداث الرياضية الكبرى من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة في نهاية العام 2020 من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" على الرغم من أن العديد من الأصوات كانت تطالب بأن يتم استبعاد روسيا تماما.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 330 رياضيا روسيا في طوكيو، تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية.
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