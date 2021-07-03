شاهد: جدارية في مبنى متعدد الطوابق تحتفي بالنجم ميسي في مسقط رأسه

تغطي اللوحة الجدارية التي تظهر رسما لليونيل ميسي، أحد طرفي المباني السكنية من أربعة طوابق في حي "لا باجادا" في روزاريو بالأرجنتين حيث ولد قبل 34 عامًا. وحيث عاش النجم عندما كان طفلاً، ويقابل المبنى المدرسة الابتدائية التي درس بها.
وقال مارلين زورياجا أحد رسامي هذه الجدارية لوكالة فرانس برس "فكرنا في ليو والإعجاب الذي نكنه له واعتقدنا أنه لا يوجد شيء يرقى للتعبير عن ذلك في روزاريو".
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