فيديو: القوات المسلحة المصرية تستعرض قدرتها البحرية في افتتاح قاعدة "3 يوليو" الاستراتيجية

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرافقه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قاعدة بحرية يوم السبت على بعد 135 كيلومترا من الحدود مع ليبيا.

وتقول مصر إن القاعدة التي أطلق عليها اسم "3 يوليو" ستساعدها في حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية بالإضافة إلى المساعدة في الحماية من الهجرة غير النظامية في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز وجودها البحري في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

جرى خلال مراسم الافتتاح عرض حاملتي طائرات هليكوبتر من نوع ميسترال تم شراؤهما من فرنسا إلى جانب غواصة ألمانية الصنع وفرقاطتين إيطاليتين من طراز فريم تسلمتهما مصر في الآونة الأخيرة.

وأجرت القوات البحرية تدريبات شملت إطلاق صواريخ وقفزا بالمظلات وعملية إنزال برمائي بينما كان السيسي وضيوفه يتابعون التدريبات من على متن إحدى حاملتي الطائرات.