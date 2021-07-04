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الفاتيكان

الفاتيكان: البابا فرنسيس سيخضع لجراحة في القولون

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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البابا فرنسيس مطلاً على ساحة القديس بطرس بالفاتيكان يتلو صلاة التبشير الملائكي
البابا فرنسيس مطلاً على ساحة القديس بطرس بالفاتيكان يتلو صلاة التبشير الملائكي   -   حقوق النشر  Alessandra Tarantino/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس البالغ 84 عاما سيخضع لعملية جراحية الأحد في روما بسبب التهاب في القولون.

وأضاف البيان أن البابا ادخل الى مستشفى غاميلي الجامعي "لإجراء عملية جراحية مقررة سابقا" بسبب تشكل جيب على جدار القولون يميل الى الانتشار مع تقدم العمر.

ومن المضاعفات المحتملة لهذه الحالة تضيّق غير طبيعي في القولون.

ويتوقع صدور بيان بمجرد الانتهاء من العملية.

وُلد البابا فرنسيس في 17 كانون الاول/ديسمبر عام 1936 في الأرجنتين، وفقد جزءا من رئته اليمنى في عمر 21 عاما. كما أنه يعاني مشكلة في وركه.