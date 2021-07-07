هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق

استهدف هجوم بـ 14 صاروخا الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أمريكيين في محافظة الأنبار غرب العراق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، وفقا لمتحدث باسم التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل واين ماروتو في تغريدة على تويتر إن "قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بـ 14 صاروخا أدى لوقوع ثلاث اصابات طفيفة، فيما يتم تقييم الأضرار".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري عراقي لوكالة فرانس برس، استهداف قاعدة عين الأسد بهجوم بسبعة صواريخ،

وقال مصدر رفيع في الجيش العراقي إن "قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بسبعة صواريخ من دون وقوع ضحايا". ولم يكشف تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي يأتي غداة استهداف مطار أربيل الدولي القريب من القنصلية الأمريكية في عاصمة إقليم كردستان العراق من دون أن يُسفر ذلك عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفقا لسلطات الإقليم.