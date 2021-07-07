شاهد: متظاهرون يطالبون قادة أوروبا بالانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة

خرج عدد من المتظاهرين لمطالبة قادة الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة التي تسمح للشركات الكبرى بمقاضاة الحكومات التي تسن القوانين الملزمة بحماية البيئة.

وارتدى المتظاهرون أقنعة ضخمة لأوجه قادة أوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.