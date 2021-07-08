شاهد: رؤساء بلديات إيطاليا يجتمعون في روما للاحتجاج والمطالبة برد الاعتبار لهم

اجتمع رؤساء بلديات إيطاليا في العاصمة روما وهم يرتدون وشاحا ثلاثي الألوان يمثل علم البلاد للاحتجاج والمطالبة برد الاعتبار لهم تحت وسم "الكرامة لرؤساء البلديات".

واشتكى رؤساء البلديات من كثرة التحقيقات القضائية التي تلاحقهم والرواتب المنخفضة التي يتقاضونها.

وقال أحد رؤساء البلديات "نحن نطالب باحترام دور وعمل رئيس البلدية، لا نقبل أن نكون دائما أول من يتم التحقيق معه بتهمة القتل الخطأ بسبب عدم صيانة الطرق أو غرق نفق".