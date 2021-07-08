اتفاق أردني-إسرائيلي لرفع قيمة الصادرات الموجهة للفلسطينين من 160 إلى 700 مليون دولار

قالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان الخميس إن إسرائيل ستبيع المملكة 50 مليون متر مكعب اضافية من المياه، وسترفع سقف الصادرات الاردنية الى الفلسطينيين من 160 مليون دولار سنويا الى 700 مليون.

وبحسب البيان الذي تلقت وكالة فرنس برس نسخة عنه "توصل الأردن وإسرائيل اليوم (الخميس) لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة".

وأضاف أن الاتفاق تم خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإسرائيلي يائير لبيد الخميس على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).

وتم كذلك خلال اللقاء اتفاق "سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار".

واتفق الجانبان على أن تجتمع الفرق الفنية من البلدين خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه، ومتابعة تفاصيل الاتفاق بشأن الصادرات الاردنية الى الفلسطينيين.

ويواجه الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا الى المياه في العالم وضعا مائيا حرجا هذا الصيف مع عجز متوقع في المياه المخصصة للشرب بمقدار 40 مليون متر مكعب أثر تراجع محصول مياه الأمطار.

أعلنت عمان منتصف نيسان/ابريل الماضي أن اسرائيل وافقت على بيعها 8 ملايين متر مكعب من المياه اضافة الى 55 مليون متر مكعب يحصل عليها الأردن سنويا بموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

بينما تحدثت اسرائيل حينها عن تزويد الاردن ب3 ملايين متر مكعب فقط.

ووفقا للصحافة الاسرائيلية تدفع عمان ثمن المياه الاضافية بما يعادل 40 سنتا للمتر المكعب.

وفي بيان أكدت فيه الاتفاق، نقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس عن لبيد قوله إن "المملكة الاردنية جارة وحليفة مهمة لدولة إسرائيل" مضيفا أن "الحوار الدائم بين البلدين سيستمر لتعزيز الروابط الثنائية".

من جانبه، قال جدعون برومبرغ المدير الإسرائيلي لمنظمة "إيكو بيس الشرق الأوسط" لفرانس برس إن "عملية بيع المياه هذه هي الأكبر والأهم بين البلدين على الإطلاق".

وأضاف هذا الخبير أنها " تمثل فهما حقيقيا للمصالح المشتركة وكيف ان دول المنطقة يجب أن تتعاون إذا أردنا التغلب على التحديات الهائلة في مجال المياه".

يحتاج الأردن سنويا إلى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.